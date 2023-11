Quando esce Wrapped Spotify 2023? In tanti se lo chiedono, naturalmente tra i fan del servizio di streaming musicale e di contenuti audio di svariato tipo. la speciale funzione, come ogni anno, è attesa per la parte finale dell’anno, proprio perché sintesi perfetta di 12 mesi di fruizione della nota app. Ma che cos’è esattamente questa funzione e, una volta a disposizione, come si utilizza?

Spotify Wrapped è una funzione che raccoglie card, grafici e schede che mostrano i gusti musicali dell’anno degli utenti della piattaforma. In pratica, in sintesi e in maniera sempre originale e divertente, proprio Spotify restituisce agli utilizzatori le informazioni relative all’artista preferito negli ultimi 12 mesi, il genere musicale più ascoltato, le playlist più amate e molto altro ancora. Questi sono senz’altro i dati di base pronti ad essere condivisi con chiunque ma poi, di anno in anno, sono proposti anche dei report ulteriori (e questo 2023 non dovrebbe fare eccezione).

Chiarito esattamente di che cosa stiamo parlando, è il caso di soffermarsi pure su quando esce Wrapped Spotify 2023 e, per capirlo, non possiamo che fare riferimento a quanto accaduto nell’immediato passato. Nel 2022, la funzione è stata resa disponibile il 30 novembre, nel 2021 il 1 dicembre e nel 2020 il 2 dicembre. Volendo ipotizzare ancora un giorno di anticipo per l’anno corrente, la prima data utile potrebbe essere già domani 29 novembre. Ad ogni modo, nella peggiore delle ipotesi, l’appuntamento slitterebbe solo di 24 o 48 ore e comunque sarebbe prossimo, tra la fine di questa settimana e la prossima.

Per finire, ipotizzato pure quando uscirà Wrapped Spotify per quest’anno, è giusto dire che la funzione sarà visualizzabile immediatamente una volta disponibile. Si riceverà di certo una notifica di Spotify sul telefono o comunque, al primo accesso dell’applicazione, tutte le informazione sulla fruizione musicale dell’anno saranno messe a disposizione, a partire dalla Home.

