Non solo Bologna: il 2024 sarà l’anno del ritorno dei Greta Van Fleet in Italia con una nuova tappa dello Starcatcher World Tour, il tour promozionale del terzo album in studio.

I Greta Van Fleet in Italia nel 2024: data e biglietti per Mantova

Il ritorno dei Greta Van Fleet in Italia nel 2024 è programmato per il 7 luglio a Mantova, presso piazza Sordello. I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 1° dicembre.

Nel frattempo sono ancora disponibili i biglietti per il concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) del 30 novembre, secondo le seguenti soluzioni:

1 Settore Numerato – € 63,25

3 Settore Numerato – € 46,00

2 Settore Numerato Visione Laterale Ostruita – € 51,75

Il nuovo album Starcatcher

Starcatcher è il terzo album in studio dei Greta Van Fleet di cui abbiamo scritto una recensione in questo articolo. Sostanzialmente, i fratelli Kiszka mantengono la loro attitudine anni ’70 con sfumature psichedeliche e prog. Nel disco sono tanti i richiami all’elemento trascendentale, a partire dal singolo Meeting The Master che presenta anche un pizzico di esoterismo.

Più che mai, la band cerca di scrollarsi di dosso l’accostamento ossessivo con i Led Zeppelin, anche se non pensare a Robert Plant quando sentiamo cantare Josh Kiszka è impossibile. Tuttavia, si tratta di madre natura e la propria voce non è mai una scelta.

Interessanti le tracce come Sacred The Thread, una composizione che ricorda vagamente il brano In The Light di Jimmy Page e soci, ma anche Runaway Blues e The Indigo Streak. Con una tracklist intensa ed equilibrata, Starcatcher è un buon passo avanti dopo l’esordio hard rock di Anthem Of The Peaceful Army e la svolta psichedelica di The Battle At Garden’s Gate. I quatto ragazzi del Michigan sono ancora ben lontani dal capolavoro, ma bisogna dare loro del tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com