Lo Starcatcher World Tour porterà i Greta Van Fleet a Bologna nel 2023 per l’unica data italiana. La band dei fratelli Kiszka suonerà all’Unipol Arena per portare sul palco la nuova esperienza discografica.

I Greta Van Fleet a Bologna nel 2023: data e biglietti

I Greta Van Fleet saranno all’Unipol Arena di Bologna il 30 novembre 2023. I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10 di giovedì 20 aprile per gli utenti di Live Nation, mentre le prevendite generali partiranno venerdì 21 aprile alle 10.

Lo Starcatcher World Tour partirà da il 24 luglio dalla Bridgestone Arena di Nashville. In scaletta ci saranno il brani del nuovo album Starcatcher – che dà il titolo dal tour mondiale – oltre ai grandi successi dei dischi precedenti, Anthem Of The Peaceful Army (2018) e The Battle At The Garden’s Gate (2021).

Il nuovo album Starcatcher

Negli anni i Greta Van Fleet hanno fatto un grande lavoro per scrollarsi di dosso l’etichetta di revival band, con accuse di copiare spudoratamente i Led Zeppelin. Per questo, a partire dal secondo album The Battle At The Garden’s Gate la band capitanata da Joshua Kiszka ha esplorato nuovi stili pur rimanendo fedele a tutto ciò che di meglio hanno offerto gli ultimi 40 anni di storia del rock.

Per anticipare Starcatcher – il disco sarà fuori il 21 luglio 2023 – i Greta Van Fleet hanno scelto il singolo Meeting The Master, una piccola bomba psichedelica in cui esoterismo e spiritualità sono i principali temi trattati per raccontare una storia di trascendenza e scoperta.

Nel 2022 i Greta Van Fleet hanno visitato l’Italia con due date, una in occasione degli I-Days di Milano e l’altra sul palco del Firenze Rocks. Quest’anno la band ritorna nel Belpaese con un unico concerto.

