Come promesso, il nuovo singolo dei Greta Van Fleet è qualcosa di diverso dalle precedenti produzioni Plant-based (chi ha intelligenza colga il gioco di parole) che hanno trasportato la band dei fratelli Kiszka nel vomitorio degli anti-nostalgici e nel calderone dei giovani d’oggi su cui scatarrare su. Il loro “problema” è sempre stato l’attingimento dalle grandi lectio magistralis del passato. Ora i Greta Van Fleet ci dimostrano di non essere saltati fuori dal carrozzone, ma di esservi caduti dentro con stile.

Meeting The Master, questo il titolo del nuovo singolo, è la prima anticipazione da Starcatcher, il terzo album in arrivo il 21 luglio 2023. Un anno in cui ritorna il metal con i Metallica e il rock ritrova alcuni tra i nomi più interessanti della scena contemporanea.

I Greta Van Fleet, checché se ne dica, sono tra questi. Dopo Anthem Of The Peaceful Army (2018) e The Battle At Gardens’ Gate (2021), i più attenti hanno seguito una notevole evoluzione nel sound e nello stile della band con atmosfere e soluzioni melodiche più ricercate, sempre vicine al paradiso/inferno degli anni ’70 ma con un tocco personale che non si può non considerare.

Di qui al 21 luglio, va detto, ascolteremo certamente altre anticipazioni.

In Meeting The Master i Greta Van Fleet esplorano la psichedelia più deliberata, con evidenti riferimenti ai Doors di The End nei riff di chitarra di Jacob Thomas Kiszka e nelle atmosfere desertiche. Joshua canta l’esplorazione di una spiritualità acida e inconsapevole fino al caos – “And I’m taken by the madness” – con un accostamento quasi necessario tra introspezione e disordine.

Nel nuovo singolo dei Greta Van Fleet è tutto soft e apparentemente posato, ma la percezione che è propria dell’archetipo rock c’è tutta, specialmente nella struttura in crescendo del brano.

What a day to meet the master

I’ve been waiting for so long

Final day to meet the master

It’s my time to go home

And I’m taken

By the madness

And the tripping

And the touching

What a day to travel faster

Take my trip around the sun

I have known no other master

He has been the only one

He is the only one

Oh, oh

And I’m taken

By the madness

And the tripping

And the touching

Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram

Blow it up

To give him

All of our love

All of our love

Blow it up

To give him

All of our love

All of our love

Blow it up

To give him

All of our love

All of our love

All of our love

All of our love

All of our love

All of our lovе