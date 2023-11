La sua voce pacata, il suo aspetto da eterno ragazzo e il suo talento accarezzano le corde degli italiani da più di 20 anni. Ma chi è Giovanni Allevi?

Chi è Giovanni Allevi

Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d’orchestra nato ad Ascoli Piceno nel 1969. Si è formato presso il conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia e il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove si è diplomato in pianoforte e in composizione.

Nel 1997 è iniziata la sua avventura discografica con il primo album 13 Dita, che ha riscosso grande successo grazie alla sua originalità e alla sua capacità di avvicinare la musica classica a un pubblico più ampio. Ha pubblicato altri 15 album, tra cui No Concept, Joy, Alien, Sunrise e Equilibrium, e ha collaborato con vari artisti tra cui Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Laura Pausini e Fabrizio Bosso. Ha anche scritto l’inno della Serie A, O Generosa.

La malattia

Giovanni Allevi ha una vita privata riservata e discreta, che non ama esporre sui media. Ha una passione per la filosofia, la fisica e la matematica, e si è laureato con lode in Filosofia all’Università degli Studi di Macerata, con una tesi sul vuoto nella fisica contemporanea.

Ha anche frequentato i corsi di Biomusica e musicoterapia del professor Mario Corradini. Nel 2022 ha annunciato di essere affetto da mieloma multiplo, una forma di tumore al sangue, che lo ha costretto a interrompere la sua attività musicale per sottoporsi alle cure.

Nel 2023 è stato annunciato il suo ritorno sul palco in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Giovanni Allevi è sposato con Nada Bernando e ha due figli, Leonardo e Giorgio.

