Amadeus al TG1 svela un’altra novità del Festival di Sanremo 2024. Appuntamento lunedì 27 novembre nel corso dell’edizione delle ore 20.00 con una nuova anticipazioni del Festival.

“In questi giorni sarò più volte al tg, molte cose importanti”, spiega Amadeus che spunterà in diretta al tg1 anche mercoledì per svelare le co-conduttrici. Domenica poi annuncerà i nomi dei cantanti in gara. La prossima settimana, invece, una sorpresa, sempre nel corso dell’edizione del tg1 delle ore 20.00.

Stasera un annuncio particolare, che va al di là della musica. “Una persona che ammiro non solo musicalmente ma anche umanamente”, dice Amadeus prima di svelare la sua sorpresa. A Sanremo 2024 arriva Giovanni Allevi.

Il pianista tornerà a suonare sul palco dopo due anni di pausa forzata dovuta alla malattia contro la quale sta combattendo ormai da più di un anno. A Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma, contro il quale il pianista sta combattendo lontano dai palchi musicali.

Sanremo 2024 sarà l’occasione per tornare a suonare sul palco il suo amato pianoforte, davanti alla platea più numerosa d’Italia e in diretta su Rai1. Giovanni Allevi sarà ospite della seconda serata di Sanremo 2024 e si esibirà nel corso della serata di mercoledì 7 febbraio.