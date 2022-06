La malattia di Giovanni Allevi ha un nome, ma soprattutto una foto. Il pianista e compositore di Ascoli Piceno mostra ai suoi follower una foto che ritrae la sua mano mentre scrive sul pentagramma le note corrispondenti alle sillabe del male che lo affligge. Indossa un pigiama, non mostra il volto e si mette a nudo.

Nell’ultima ora il pianista ha affidato ai social la sua confessione, in un testo breve ma abbastanza efficace da rendere più che chiaro il suo stato di salute. Ecco le sue parole:

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa.

La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto.

Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica.

Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco“.