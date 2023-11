In queste ore, si compie un ulteriore passo verso l’uscita del Samsung Galaxy S24. Il produttore sudcoreano ha provveduto a registrare un nuovo marchio che, certamente, avrà a che fare proprio con il prossimo dispositivo di punta. Tutto ha a che fare con l’intelligenza artificiale ed il fatto che le prossime ammiraglie se ne serviranno per garantire un’esperienza davvero nuova agli utenti.

Come già chiacchierato nelle ultime settimane, il Samsung Galaxy S24 sarà il primo smartphone con AI integrata in assoluto e, non a caso, il brand AI Phone è stato appena registrato dal produttore Samsung. Per essere precisi, l’informatore Ice Universe ci comunica che la procedura si è compiuta solo tre giorni fa. Non stupisce affatto questa tempistica: mancano meno di due mesi al lancio dei prossimi top di gamma, prendendo come punto di riferimento il più che probabile appuntamento per il lancio il prossimo 17 gennaio (ancora da confermare ufficialmente, ma spesso balzato agli onori della cronaca hi-tech).

Avere uno smartphone con IA integrata dovrebbe garantire risposte immediate a mille domande, ricerche, consigli utili per qualsiasi tipo di dubbio. Basterà in effetti chiedere qualsiasi cosa per ottenere risposte precise e puntuali, si spera sempre. Sarà anche per questo che. sempre secondo il solito informatore Ice Universe, il nome in codice per tutta la nuova serie Samsung Galaxy S24 sarà, appunto, “Eureka”, termine greco che indica la condizione felice di aver trovato proprio quello di cui si ha bisogno. Anche quest’ultima informazione non può essere stata ancora confermata da Samsung ma l’autorevolezza della fonte ci fa credere che quanto condiviso sia più che probabile.

Siamo alla chiusura del mese di novembre. Nel caso di lancio dei Samsung a metà gennaio, un po’ prima delle festività natalizie dovremmo ottenere la conferma del keynote di presentazione.

