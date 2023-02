Il Samsung Galaxy A24, di cui oramai sentiamo parlare da più di sei mesi, è ormai prossimo al lancio dal momento che, dopo le certificazioni FCC (Federal Communications Commission) e BIS (Bureau of Indian Standard), è giunta anche quella NBTC thailandese. Lo smartphone è elencato sul sito Web dell’autorità di certificazione thailandese con il codice modello SM-A245F/DSN, dove “DS” indica il supporto dual-SIM. L’elenco, dal canto suo, non include dettagli sulle specifiche tecniche principali del device, ma rivela che il Samsung Galaxy A24 integrerà il supporto alla connettività 4G.

Lo scorso mese di gennaio alcune indiscrezioni parlavano di un modello di Samsung Galaxy A24 (SM-A245F) avvistato su Geekbench con a bordo il processore Helio G99 di MediaTek, octa-core con 2 core a 2.20GHz e 6 core a 2GHz, e GPU Mali G57, abbinato a 4GB di RAM e facendo segnare 561 punti nel test single-core e 1943 punti in quello multi-core. Il dispositivo, inoltre, dovrebbe sfruttare il sistema operativo Android 13. Quanto al comparto fotografico, i recenti rumors ipotizzano di una doppia fotocamera sul retro caratterizzata da un sensore primario da 50MP e un ultra-wide da 5MP; mentre davanti una fotocamera per selfie e videochiamate da 13 MP.

Infine, sempre secondo gli ultimi rendering del design del prossimo Samsung Galaxy A24 trapelati in Rete, il dispositivo dovrebbe essere dotato di un display Super AMOLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e risoluzione Full HD+. Il nuovo smartphone del colosso sudcoreano della serie A dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 25W, ma non ci sono ancora notizie dal conglomerato coreano sul suo lancio. Detto ciò, non vi sono ulteriori informazioni circa il lancio del dispositivo, ma resteremo aggiornati per maggiori dettagli in merito.

