Qualche settimana fa, il nuovo Samsung Galaxy A24 4G è stato individuato sul database BIS in India con il numero identificativo di modello SM-A245F/DS: malgrado ciò, erano disponibili poche informazioni in merito. In seguito, poi, il Samsung Galaxy A24 è stato avvistato anche sul sito Web di certificazione FCC (Federal Communications Commission), facendo emergere interessanti anticipazioni riguardanti le specifiche del device.

Sul sito FCC, il Samsung Galaxy A24 4G è apparso con il numero di modello SM-A245M/DSN rivelando alcune specifiche tecniche principali mai avute nei precedenti rapporti. L’elenco afferma che il nuovo dispositivo del colosso sudcoreano potrà essere caricato utilizzando l’alimentatore EP-TA800, ovvero l’adattatore di alimentazione Type-C a 25W di Samsung. Dunque, è possibile aspettarci il supporto di ricarica rapida da 25W. Il dispositivo avrà a bordo connettività LTE e supporterà le bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28 e 66. Altre funzioni di connettività prevedono Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth e NFC. Un ulteriore punto di vista grandioso è che il device verrà fornito con uno slot per schede microSD, che consentirà di espandere la memoria interna.

Nei precedenti rapporti, Geekbench ha evidenziato che il Samsung Galaxy A24 4G disporrà probabilmente di un chipset MediaTek dotato di una CPU octa-core ARMv8. Sei core con un clock di 2,0 GHz e due core che lavorano a una frequenza di 2,20GHz. Tuttavia, considerato che il Samsung Galaxy A24 4G sta raccogliendo certificazioni e si sta mostrando su elenchi di benchmark, questo potrebbe suggerire che il suo lancio sia alle porte. Si tratterà indubbiamente di uno smartphone sì dal valore economico, ma che offrirà buone prestazioni e funzionalità, quindi un rapporto qualità/prezzo da non sottovalutare. Detto ciò, restiamo aggiornati per maggiori informazioni a riguardo.

