All’inizio di questa settimana, il colosso di Seul ha annunciato il suo Samsung Galaxy A24, un nuovo modello entry-level di fascia economica. Malgrado la fascia di prezzo accessibile a tutti, nessuno si sarebbe mai aspettato che il dispositivo potesse ricevere aggiornamenti tempestivi, ma il colosso sudcoreano continua a superare ogni aspettativa. Il marchio, infatti, ha confermato che il Galaxy A24, che viene fornito con sistema operativo Android 13 preinstallato, riceverà altri quattro importanti aggiornamenti Android. Questo sta a significare che il device verrà aggiornato fino ad Android 17. Per chi ancora non lo conoscesse, andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche del nuovo smartphone entry-level di Samsung.

Il Samsung Galaxy A24 presenta un’ottima scheda tecnica e un design, specialmente quello sul retro, che si avvicina molto a quello del top di gamma Samsung Galaxy S23. Dotato di un display da 6,5 pollici Super AMOLED (2430 x 1080 pixel) Infinity-U e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G99 6nm, con GPU Arm Mali-G57 MC2, affiancato da 4/6/8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1TB tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo presenta un modulo con tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP OIS e flash LED, un grandangolo da 5MP e uno di profondità da 2MP; davanti, la fotocamera selfie è da 13MP.

Ad alimentare il Galaxy A24 è una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Il telefono presenta, infine, le seguenti tipologie di connettività: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz+5GHz) VHT80, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS e NFC per i pagamenti. Per quanto riguarda l’uscita e il prezzo, l’entry-level per adesso è stato presentato solamente per il mercato del Vietnam e nelle colorazioni Lime Green, Vampire Black e Silver. Quanto al prezzo di lancio, è possibile acquistare lo smartphone ad un costo equivalente di circa 250 euro.

