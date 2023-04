Come sappiamo, di recente il colosso di Seul ha lanciato la serie di smartphone Samsung Galaxy A14 4G, Galaxy A14 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G in diversi mercati. Adesso, tra i futuri device in arrivo nei prossimi mesi, l’OEM sudcoreano è pronto a lanciare il nuovo Samsung Galaxy A24 4G. Il dispositivo di fascia media è stato recentemente avvistato su piattaforme di certificazione come la FCC e la malese SIRIM. Inoltre, la pagina di supporto per il telefono è stata pubblicata anche sul sito Web di Samsung India, che suggerisce il debutto in India.

In vista del lancio, che avverrà presto, il sito “thetechoutlook“ insieme al tipster Paras Guglani hanno fatto trapelare le specifiche tecniche dettagliate del Samsung Galaxy A24, pubblicando anche due nuovi rendering insieme al suo prezzo previsto e ai tempi di lancio. Il nuovo smartphone Samsung arriverà con un display Super AMOLED da 6,5 pollici con un notch a goccia, con una risoluzione Full HD+ di 2408 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Quanto al comparto fotografico mostrerà davanti una selfie-cam da 13MP, mentre sul retro una tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 5MP e un macro da 2MP.

Sotto la scocca, il nuovo Samsung Galaxy A24 sfrutterà un processore Helio G99 di MediaTek affiancato da 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il device sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 15W. L’interfaccia One UI 5 sarà basata sul sistema operativo Android 13. Inoltre, il telefono dovrebbe presentare uno scanner di impronte digitali posto lateralmente e un jack audio da 3,5mm. Quanto al design, il telaio centrale e il pannello posteriore saranno realizzati in plastica. Infine, l’A24 farà il suo debutto entro la fine del mese in corso nel mercato globale a un prezzo di circa 180 euro e varie colorazioni, tra cui Nero, Verde, Argento e Bordeaux. Non ci resta che aspettare dettagli ufficiali per quanto riguarda la commercializzazione in Italia.

