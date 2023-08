Del nuovo album dei Rolling Stones non c’è traccia, almeno sui social ufficiali della band britannica. Tuttavia, negli ultimi giorni i fan sono letteralmente impazziti a seguito dell’annuncio comparso su un quotidiano, la Hackney Gazette, in cui il semplice spot per un’attività di riparazione cristalli è diventato un caso.

La strategia è molto simile a quella usata da Ed Sheeran per Autumn Variations, quando il cantautore si è improvvisato imbonitore del Gingerbread Man Shopping Channel snocciolando date, indizi e altre coordinate che coinciderebbero con il lancio del prossimo album, immediatamente successivo al precedente Subtract. Ma cos’è questa storia del nuovo album dei Rolling Stones? Andiamo per ordine.

Il 17 agosto su una pagina della Hackney Gazette è comparso questo slogan:

“Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we’ll fix your shattered windows”.

(I Can’t Get No) Satisfaction, Gimme Shelter e Shattered. “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, scriveva Agata Christie. Qui, appunto, gli indizi sono tre. No, più di tre. Il negozio in questione si chiama Hackney Diamonds ed è riportato con lo stesso font dell’album Some Girls uscito nel 1978. Ancora, la “i” di “diamonds” è sormontata da una “lick”, il logo ufficiale degli Stones.

Andiamo avanti. Hackney è una razza di cavalli che il compianto Charlie Watts, e a questo punto ricordiamo che gli Stones avevano annunciato che il nuovo disco sarebbe stato dedicato interamente al batterista scomparso il 24 agosto 2021. Nel manifesto c’è anche la scritta: “Est. 1962”, proprio l’anno in cui Keith Richards e Mick Jagger si incontrarono per formare la band. Se visitiamo l’indirizzo web indicato sull’annuncio ci ritroviamo su una pagina che riporta lo stesso testo, la stessa grafica e con la possibilità di registrarsi per rimanere aggiornati sull’inizio dell’attività. Quando? A settembre 2023.

Ci sarebbe, infine, una conferma: nei numeri successivi della Gazette il redattore Simon Murfitt ha scritto:

“È molto emozionante avere una band così importante che annuncia il suo nuovo album sui nostri giornali, soprattutto in un modo così criptico. Ho già ricevuto diverse e-mail che richiedevano copie arretrate del giornale che senza dubbio diventeranno oggetti da collezione per gli appassionati di musica”.

L’ultimo album in studio dei Rolling Stones è Bigger Bang, pubblicato nel 2005.

Continua a leggere su optimagazine.com