Come ha scritto un noto quotidiano nazionale, si torna sempre a Roma: è quanto emerge nelle atmosfere di Trastevere dei Maneskin, uno dei cinque inediti contenuti del repack di Rush! dal titolo Rush! (Are U Coming). Damiano David aveva già accennato qualcosa al Circo Massimo, e certamente per i romani sentire una band capitolina di fama internazionale restituire al mondo le proprie radici con un titolo come Trastevere fa un certo effetto.

Trastevere dei Maneskin è una ballata acustica con Damiano David alla voce e Thomas Raggi ed Ethan Torchio alle chitarre acustiche. Victoria De Angelis non c’è, probabilmente una scelta stilistica giustificata dall’atmosfera casareccia e intima del brano.

La canzone è scritta e cantata in lingua inglese, con un testo che non fa esplicito riferimento al quartiere più famoso di Roma, ma Trastevere potrebbe essere lo sfondo nel quale si consuma la storia raccontata. Le parole, infatti, si compongono di tante figure spigolose, dalla droga allo sconosciuto che dispensa talenti in cambio dell’anima.

Così Trastevere diventa una sorta di Whitechapel, dove alla luce dei lampioni si consumano le storie più crude che alla luce del giorno non avrebbero senso di esistere. Gli stessi Maneskin, in effetti, hanno descritto il brano come “il più crudo e personale”.

Rush! (Are U Coming) è la novità con la quale i Maneskin chiudono il 2023. All’interno troviamo tutti i brani del terzo album Rush! con l’aggiunta di cinque inediti: Honey (Are U Coming), Off My Face, Valentine, The Driver e Trastevere.

Il repack è disponibile dal 10 novembre, e non si esclude che la band di Damiano David possa snocciolare altre novità entro la fine dell’anno. Ad esempio, c’è grande attesta per il Volume 2 di Teatro D’Ira, l’album che contiene la super hit Zitti E Buoni che ha portato i Maneskin sulla vetta del mondo.

Continua a leggere su optimagazine.com

[Chorus]

The touch of an angel, the taste of a drug

The look of a stranger who has seen too much

Nothing comes for free, but you can pay with your heart

If you got one

Tell me all your questions, all you got to ask

She’s lickin’ his fingers and shuffling the cards

“I’ll give you the talent, you can give me your life

If you got one”

[Bridge]

I swear to God that from tomorrow, there will be no more pain

I will cancel your name from each one of my songs

And I had the world down to my knees

But to be honest, I never truly gave a shit when you did come along

Oh, so leave me alonе

Open up my chest, take еverything I’ve got, yeah

[Chorus]

The touch of an angel, the taste of a drug

The look of a stranger who has seen too much

Nothing comes for free, but you can pay with your heart

If you got one

Tell me all your questions, all you got to ask

She’s lickin’ his fingers and shuffling the cards

“I’ll give you the talent, you can give me your life

If you got one”

[Bridge]

I swear to God that from tomorrow, there will be no more pain

I will cancel your name from each one of my songs

And I had the world down to my knees

But to be honest, I never truly gave a shit when you did come along

Oh, so leave me alone

Open up my chest, take everything I’ve got

[Guitar Solo]

[Outro]

So leave me alone

Open up my chest, take everything I’ve got