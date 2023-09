Venerdì 10 novembre esce Rush! (Are U Coming?) dei Maneskin, la nuova edizione dell’ultimo album del gruppo guidato da Damiano David, Rush!

Datato gennaio 2023, Rush! ha raggiunto il primo posto in ben 15 Paesi e recente ha totalizzano un miliardo di ascolti in streaming globali. Adesso l’ultimo progetto discografico di inediti rilasciato dalla band italiana – di grande successo all’estero – arriva nei negozi in una nuova edizione e in diverse versioni con contenuti differenti.

Cosa troveremo nella nuova edizione del disco? Tutte le canzoni inserite nella versione originale, in aggiunta a 5 brani inediti tra cui il singolo Honey (Are U Coming?). Ci saranno poi Valentine, Off My Face”, The Driver (la canzone già anticipata dal vivo durante questi ultimi concerti) e Trastevere.

Il disco sarà disponibile in vari formati: CD Standard, CD Deluxe che include il “LOUD KIDS JOURNAL” – un esclusivo libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan – doppio LP formato standard in vinile nero da 180 grammi, doppio LP formato standard “splatter” e doppio LP formato standard in vinile trasparente.

I Maneskin sono attualmente in tour all’estero, impegnati in una serie di eventi nelle arene fino a dicembre 2023, data dell’ultimo spettacolo in programma a Manchester – UK.

LA TRACKLIST COMPLETA DI RUSH! (ARE U COMING?)