Nuovo appuntamento con The Rookie 5, nella serata di venerdì 24 novembre su Rai2. In questo nuovo capitolo ritroveremo John Nolan che, dopo la sua eroica resistenza da solo nel deserto, avrà la possibilità di scegliere il suo incarico nella polizia di Los Angeles. Tim e Lucy continuano il loro incarico sotto copertura con la squadra di Roy, mentre Rosalind fuggirà dal carcere: inizierà quindi una caccia all’uomo serratissima.

Stasera andranno in onda due nuovi episodi di The Rookie 5, seguiti da una replica della passata stagione. Si comincia dall’episodio 5×05 dal titolo Il fuggitivo:

Durante un inseguimento Tim sente un dolore improvviso alla schiena. Ricoverato in ospedale si scopre che un vecchio frammento di proiettile vicino alla colonna, è la causa del suo dolore. Viene operato d’urgenza, ma l’esito è incerto. Ashley che l’ha invitato a andare in pensione, alla sua risposta negativa, gli comunica che non se la sente più di stargli accanto. Un uomo soccorso da Bailey, aggredisce un barelliere e entra in ospedale.

A seguire, l’episodio 5×06 intitolato Regolamento di conti:

Nolan e Bailey giocano a sfidarsi continuamente perché hanno stabilito che il vincitore potrà decidere dove si sposeranno. Wesley è preoccupato per l’imminente interrogatorio che si svolgerà sul caso di Elijah Stone. Viene a scoprire che l’avvocato che difenderà Elijah è una sua ex fidanzata, una donna arrivista e senza scrupoli: Monica. Questa farà di tutto per mettere in difficoltà sia lui che Lopez.

La serata si conclude con la replica dell’episodio 4×12 dal titolo L’urto:

Nolan viene eletto rappresentante sindacale della stazione di polizia con l’obiettivo di fare cambiamenti. Incontra una consigliere comunale per sottoporle un programma pilota su come ridurre le spese del dipartimento su chiamate per tossicodipendenti e problemi mentali. Tali cambiamenti sono contrastati con veemenza dal presidente del sindacato, cioè il tenente Landon Briggs.

Nel cast di The Rookie 5 troviamo: Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox è Nyla Harper; Shawn Ashmore è Wesley Evers; Jenna Dewan è Bailey Nune; e Tru Valentino interpreta Aaron Thorsen.

L’appuntamento con The Rookie 5 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

Continua a leggere su optimagazine.com.