Alessandra Mastronardi si pronuncia su un possibile ritorno de I Cesaroni, e la sua risposta non piacerà ai molti fan. La storica serie tv di Canale 5 è andata in onda per sei stagioni dal 2006 al 2014.

Una brillante commedia che racconta le vicende di una famiglia allargata. Giulio Cesaroni e Lucia Liguori si ritrovano dopo tanti anni e si riscoprono ancora innamorati; entrambi vivono a Roma assieme ai figli, avuti da precedenti matrimoni. Tutti insieme, compongono la famiglia Cesaroni.

Sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, Alessandra Mastronardi si è detta felice di essere associata a fiction storiche come I Cesaroni e L’Allieva. “Ormai ci sono abituata, prima invece era un dispiacere: “Ma come, io cresco e vado avanti e non se ne accorge nessuno?”.

Ultimamente, alcune dichiarazioni di Claudio Amendola hanno fatto sorgere il sospetto che Mediaset stia pensando di realizzare un’altra stagione de I Cesaroni. Alla domanda se sarebbe disposta a tornare a interpretare Eva Cesaroni, l’attrice è stata categorica: “No, no. La mia Eva era già uscita di scena, non avrebbe senso”.

Il “no” secco a un revival era già stato dato in un’intervista col Corriere. In quell’occasione, la Mastronardi aveva puntualizzato: “I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella. E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast.”

Altra risposta, invece, per quanto riguarda un possibile ritorno de L’Allieva. Per lungo tempo si era parlato della possibilità di realizzare una quarta stagione senza di lei e Lino Guanciale.

“Non è dipeso da noi se l’esperienza si è chiusa: è stata la Rai a sospendere la serie“, ha precisato l’attrice. “Io mi auguro che facciano nuove stagioni perché era divertente, ci ho messo tanto amore nel farla”.

