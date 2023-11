A X Factor, ecco le assegnazioni per il 5° Live Show in programma stasera, giovedì 23 novembre, in diretta su Sky Uno. Si tratta del primo live show senza Morgan, giudice allontanato dalla produzione qualche giorno fa. Con Morgan fuori da X Factor, i giudici dell’edizione 2023 restano tre. Vedremo quindi Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini alla guida delle squadre.

I concorrenti di Morgan che fine hanno fatto? Semplice: saranno seguiti, da subito e fino alla fine del programma, da un altro giudice, già deciso.

5° Live particolarmente ricco, dunque, in casa Sky Uno. Questo è il primo senza Morgan in giuria e il primo a dedicare un’intera manche ad un ospite. Stiamo parlando di Max Pezzali, ospite del Live Show odierno e grande protagonista di una manche.

Max Pezzali, infatti, non si esibirà semplicemente in studio. Ogni concorrente in gara ha dovuto preparare un’esibizione sulle note di uno dei suoi brani più famosi.

Così, mentre nella prima manche, ogni concorrente canterà un brano della musica italiana o internazionale concordato, nella seconda manche la canzone presentata sarà obbligatoriamente tra quelle dello sconfinato repertorio pop di Max Pezzali.

Ecco allora a X Factor le assegnazioni del 5° Live Show.

Nella squadra di Fedez, Maria Tomba nella prima manche presenterà una cover di Lady Marmalade delle LaBelle, mentre nella seconda canterà Sei un mito di Max Pezzali; SARAFINE si esibirà sulle note del brano della tradizione popolare Riturnella e dal repertorio di Max Pezzali si esibirà con Hanno ucciso l’uomo ragno.

Nella squadra di Ambra, Angelica canterà Lover, Please Stay dei Nothing but Thieves, nella prima manche. Seconda manche a ritmo di Come mai di Max Pezzali; Matteo Alieno si esibirà sulle note di Costruire di Nicolò Fabi nella prima manche. Nella seconda manche gli spetterà Con un deca di Max Pezzali; gli Astromare inizieranno con Chi fermerà la musica dei Pooh per la prima manche per poi progredire con La regola dell’amico di Max Pezzali.

Nella squadra di Dargen D’Amico, Il Solito Dandy canterà Un’emozione da poco di Anna Oxa nella prima manche e poi si metterà alla prova con Finalmente tu di Max Pezzali nella seconda manche; Settembre partirà con un mash-up di Crazy di Gnarls Barkley e Je so’ pazzo di Pino Daniele nella prima manche per poi approdare alla seconda manche con Gli anni di Max Pezzali; gli Stunt Pilots presenteranno nella prima manche Ain’t No Sunshine di Bill Withers e nella seconda Nessun rimpianto di Max Pezzali.