Un concerto pieno di hit per una serata che durerà tre ore e mezza. L’appuntamento è alle ore 21:20 su Canale 5 con l’evento di Max Pezzali dal Circo Massimo di Roma. Circo Max andrà in onda il 7 settembre fino alle 00:45 ma non sarà trasmesso in diretta: il concerto si è infatti tenuto lo scorso 2 settembre.

Nella scaletta di Max Pezzali a Roma i migliori successi della sua carriera, dalle prime canzoni con gli 883 ai tempi più recenti. 30 le canzoni in totale, alcune delle quali cantate in compagnia di alcuni ospiti, colleghi della musica italiana che hanno voluto festeggiare la carriera di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma.

Gli ospiti di Max Pezzali al Circo Massimo

ARTICOLO 31

COLAPESCE DIMARTINO

DARGEN D’AMICO

GAZZELLE

LAZZA

PAOLA & CHIARA

RICCARDO ZANOTTI (PINGUINI TATTICI NUCLEARI)

Scaletta Max Pezzali su Canale 5

Hanno ucciso l’uomo ragno S’inkazza Rotta per casa di dio con Riccardo Zanotti Giovani wannabe con Riccardo Zanotti La regola dell’amico con Dargen D’Amico Dove si balla con Dargen D’Amico Come deve andare L’universo tranne noi Ti sento vivere Lo strano percorso Sempre noi con Articolo 31 Domani smetto con Articolo 31 Sei un mito La regina del celebrità La lunga estate caldissima Bella vera / musica leggerissima / nella notte con Colapesce Dimartino

Deejay Time Intro + Gli anni con Lazza Cenere con Lazza Nessun rimpianto Una canzone d’amore Come mai Medley (Nient’altro che noi / Eccoti / Io ci sarò / Se tornerai) Quello che capita Il grande incubo La dura legge del gol con Gazzelle Destri con Gazzelle L’ultimo bicchiere Non me la menare / Te la tiri / 6 uno sfigato Nord sud ovest est / Tieni il tempo con Paola & Chiara Con un deca

L’art direction dell’evento, dai visual onstage al concept della locandina e delle altre grafiche, è firmata da Sergio Pappalettera, storica collaborazione di Max Pezzali dall’inizio della sua carriera: sue sono le copertine di album iconici della storia della musica italiana, tra cui anche i due album di debutto Hanno Ucciso L’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est.

Sul palco, Pezzali è accompagnato dalla band composta da:

Giordano Colombo: batteria

Marco Mariniello: basso

Giorgio Mastrocola: chitarra

Ernesto Ghezzi: tastiere

Davide Ferrario: chitarra e sequenze