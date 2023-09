Dopo il grande concerto-evento al Circo Massimo di Roma, Circo Max, sono stati annunciati i concerti di Max Pezzali nel 2024. L’artista tornerà in concerto negli stadi della penisola a suon di hit.

Max Forever – Hits Only è il titolo della tournée che il prossimo anno lo porterà ancora in giro in lungo e in largo per la penisola per cantare a squarciagola con centinaia di migliaia di persone le canzoni che hanno segnato la sua carriera e la vita di intere generazioni.

520.000 persone hanno partecipato ai suoi concerti nella stagione 2022/2023, rendendolo indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e uno speciale appuntamento al Circo Massimo di Roma, trasmesso anche in TV.

Ora Max Pezzali annuncia la nuova tournée.

I concerti di Max Pezzali nel 2024

I concerti di Max Pezzali nel 2024 inizieranno con la data zero a Trieste, domenica 9 giugno 2024 allo Stadio Nereo Rocco, per poi proseguire a Torino, mercoledì 19 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, passando per Roma, giovedì 27 giugno 2024 allo Stadio Olimpico. Si concluderà con un doppio appuntamento a Milano, lunedì 1º e martedì 2 luglio 2024 allo Stadio San Siro.

I biglietti per i concerti di Max Pezzali nel 2024 saranno disponibili in prevendita da lunedì 11 settembre 2023 solo online su TicketOne e alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 16 settembre 2023 alle ore 12:00.

Domenica 09 giugno 2024 | Trieste – Stadio Nereo Rocco – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | Torino – Stadio Olimpico

Giovedì 27 giugno 2024 | Roma – Stadio Olimpico

Lunedì 01 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

Martedì 02 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro