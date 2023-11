Morgan fuori da X Factor? Lo rivela Il Fatto Quotidiano. Sul web scrive: “Fonti vicine alla casa di produzione Freemantle confermano a FQMagazine che in queste ore si starebbero preparando le carte necessarie al “licenziamento” del giurato-cantautore-divulgatore. Sarà realmente così?“.

Morgan a X Factor potrebbe dunque avere le ore contate, stando a quanto riferisce FQMagazine ma mancano conferme ufficiali. IL giudice potrebbe davvero essere allontanato dal tavolo dell’edizione in corso? E chi arriverebbe al suo posto?

FQMagazine parla di fonti vicine alla casa di produzione Freemantle che avrebbero confermato alla redazione del Fatto Quotidiano l’immediato provvedimento ai danni di Morgan. Se così fosse, all’annuncio ufficiale non dovrebbe mancare molto dal momento che il programma è nel pieno dei Live Show, ossia nella fase svolta in tempo reale il giovedì su Sky Uno, in diretta.

Ma chi potrebbe arrivare al suo posto? Morgan verrà sostituito in corsa oppure si procederà con un’edizione a tre giudici? Restano in giuria Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez.

A supporto dell’ipotesi dell’allentamento di Morgan da X Factor, dopo quanto trapelato da FQMagazine, arriva un’intervista di Fanpage pubblicata in data 19 novembre. A Fanpage Morgan parla della sua esperienza su Sky Uno utilizzando il passato.

“Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica”, le parole del giudice che sembra ormai essere già fuori dal programma.

Seguiranno aggiornamenti.