Non si arresta il grande successo del tour MAX30 e aumentano i concerti di Max Pezzali nel 2023. Il tour #HITSONLY nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali si impreziosisce di nuovi appuntamenti, in programma per la prossima primavera e dopo il successo degli spettacoli a Roma e Milano che si sono tenuti sul finire del 2022.

Se Milano e Roma hanno accolto l’artista nei palasport nei mesi di novembre e dicembre, le altre città della penisola dovranno attendere qualche mese in più. Il tour di Max Pezzali, infatti, arriverà a Padova (Padova Fiera, 25 marzo 2023) per poi raddoppiare la data di Bologna (Unipol Arena, 28 marzo 2023), quella di Firenze (Mandela Forum, 1 aprile 2023) e quella di Eboli (Palasele, 6 aprile 2023).

Si aggiunge adesso il terzo live a Torino (Pala Alpitour, 23 aprile 2023), e a Milano arriva l’ottava serata (Mediolanum Forum, 28 aprile 2023). Tra i concerti di Max Pezzali nel 2023 anche una data a Livorno (Modigliani Forum, 26 aprile 2023), una a Catania (PalaCatania, 5 maggio 2023), una a Bari (Palaflorio, 9 maggio 2023) e infine ad Ancona (Palaprometeo, 12 maggio 2023).

Il tour fa seguito al grande concerto-evento che Pezzali ha tenuto in a San Siro: due serate sold out attraverso le quali ha festeggiato i suoi primi 30 anni di carriera con SAN SIRO CANTA MAX. La festa a suon di hits indimenticabili è proseguita nei Palasport, per un viaggio indietro nel tempo senza precedenti alla riscoperta delle tappe fondamentali della sua carriera.

Non è tutto: tra i concerti di Max Pezzali nel 2023 anche un evento speciale al Circo Massimo sabato 2 settembre 2023.

I concerti di Max Pezzali nel 2023

Lunedì 20 marzo 2023 | TORINO @ Pala Alpitour SOLD OUT

Lunedì 21 marzo 2023 | TORINO @ Pala Alpitour SOLD OUT

Giovedì 23 marzo 2023 | BRESCIA @ Brixia Forum SOLD OUT

Sabato 25 marzo 2023 | PADOVA @ Arena Spettacoli – Padova Fiera

(Padiglione 7) NUOVA DATA

Martedì 28 marzo 2023 | BOLOGNA @ Unipol Arena NUOVA DATA

Mercoledì 29 marzo 2023 | BOLOGNA @ Unipol Arena SOLD OUT

Venerdì 31 marzo 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum SOLD OUT

Sabato 01 aprile 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum NUOVA DATA

Giovedì 06 aprile 2023 | Eboli (SA) @ Palasele NUOVA DATA

Venerdì 07 aprile 2023 | Eboli (SA) @ Palasele SOLD OUT

Lunedì 17 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Martedì 18 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Giovedì 20 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Venerdì 21 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 23 aprile 2023 | TORINO @ Pala Alpitour NUOVA DATA

Mercoledì 26 aprile 2023 | LIVORNO @ Modigliani Forum NUOVA DATA

Venerdì 28 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum NUOVA DATA

Venerdì 05 maggio 2023 | CATANIA @ PalaCatania NUOVA DATA

Martedì 09 maggio 2023 | BARI @ Pala Florio NUOVA DATA

Venerdì 12 maggio 2023 | ANCONA @ Pala Prometeo NUOVA DATA

Biglietti in prevendita online da mercoledì 21 dicembre su TicketOne e TicketMaster, nei punti vendita autorizzati da lunedì 26 dicembre.