Ci sono meteore che tali non sono per molti fan della prima ora, per questo riascoltare le più belle canzoni degli 883 con Mauro Repetto significa fare un salto nel passato. Repetto affiancò Max Pezzali nei primi due album per poi abbandonare il progetto.

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno (1992)

“Solita notte da lupi nel Bronx”, e iniziò la leggenda. Nella canzone più famosa degli 883 la gioventù degli anni ’90 era tutta in quel supereroe ucciso da mano ignota: “Chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità”, il tutto in un brano pop rock che divenne l’ossessione di un’intera generazione.

Con Un Deca (1992)

Una generazione bloccata in un periodo storico di forte crisi: “Con un deca non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria”. Con questo brano gli 883 raccontarono il loro smarrimento in una città come Pavia, specchio di tutte le realtà nei piccoli e grandi centri italiani. Negli anni Con Un Deca è diventato un inno generazionale.

Sei Un Mito (1993)

Una strizzata d’occhio alla dance, un riff di tastiera orecchiabile e scoppiò nuovamente il tormentone. Sei Un Mito lanciò il secondo album Nord Sud Ovest Est nel cosmo delle hit parade e divenne subito una delle canzoni più rappresentative degli anni ’90.

Nord Sud Ovest Est (1993)

La title-track del secondo album degli 883, con fiati e sfumature country, è ancora oggi una delle canzoni più apprezzate del periodo della collaborazione tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Nel testo il protagonista si lancia in un viaggio disperato alla ricerca della sua amata nell’America del Sud.

Come Mai (1993)

Tra le più belle canzoni degli 883 con Mauro Repetto non può mancare Come Mai, la ballata per eccellenza seconda soltanto a Una Canzone D’Amore (del periodo post-Repetto).

