Annunciato lo show dei Tool a Firenze: nel 2024 la band di Maynard James Keenan farà ritorno nel capoluogo toscano ben 5 anni dopo l’ultima volta nel 2019, quando è salita sul palco del Firenze Rocks.

I Tool a Firenze nel 2024

I Tool arriveranno a Firenze il 15 giugno 2024, e con molta probabilità torneranno alla Visarno Arena di Firenze Rocks. Dallo staff del festival, per il momento, non sono arrivate comunicazioni.

I biglietti in prevendita saranno presto disponibili. Nei giorni scorsi la band losangelina ha scatenato l’hype dei fan italiani annunciando che presto sarebbero state comunicate le date europee. La speranza di una data anche in Italia è ora realtà.

L’ultima volta in Italia e l’album Fear Inoculum

“Firenza, hey”, queste le uniche parole rivolte da Maynard James Keenan al pubblico della Visarno Arena durante lo show del 13 giugno 2019. In quel tempo i Tool non avevano ancora sfornato l’attesissimo nuovo album, Fear Inoculum, che finalmente ha rotto il lungo silenzio discografico il 30 agosto dello stesso anno, ben 13 anni dopo 10000 Days.

Tuttavia, nella scaletta dei concerti erano già presenti due tracce inedite, Invincible e Descending. Il concerto si era aperto con Aenima, scandita dai sospiri dei frontman che hanno scatenato il boato del pubblico entusiasta. Quello dei Tool del 2019 è stato uno show memorabile: in scaletta erano presenti i grandi classici, da Parabola a Vicarious, ma anche The Pot e Jambi per poi chiudere con Stinkfist. Sul palco era andata in scena l’assoluta perfezione ritmica di Danny Carey, Adam Jones e Justin Chancellor: pochi fronzoli, solo tanta musica nelle sue strutture più tormentate e complicate, come solo i Tool sanno fare.

Quello dei Tool a Firenze nel 2024 sarà un glorioso ritorno. A proposito del nuovo album, recentemente il batterista Danny Carey ha affermato che non passeranno altri 13 anni come è accaduto per Fear Inoculum. Da quando è uscito l’ultimo disco, tuttavia, ne sono già passati 4.

Continua a leggere su optimagazine.com