Apple procede a grandi passi verso il momento dell’uscita di iOS 17.2 in versione stabile per tutti. Nelle scorse ore, l’azienda di Cupertino ha introdotto la seconda beta dell’aggiornamento che si accompagna naturalmente anche ad iPadOS 17.2 ai beta tester pubblici. Il nuovo passaggio software arriva due settimane dopo che Apple ha rilasciato le prime beta pubbliche per lo stesso pacchetto.

Come al solito, il percorso per testare subito il pacchetto sperimentale sarà quello che passa per l’app Impostazioni, poi la sezione Aggiornamento software e ancora la scheda “Aggiornamenti beta”. Questa possibilità è naturalmente concessa solo a chi ha effettuato l’opportuna registrazione sul sito web di beta testing di Apple.

Quali sono le principali novità attese al momento dell’uscita definitiva di iOS 17.2 ed evidenziate anche nella seconda beta ora disponibile? Il firmware integrativo rispetto ad iOS 17 introduce l’app Journal, una sorta di diario digitale progettato per consentire agli utenti di iPhone di registrare le proprie attività ma anche i propri pensieri quotidiani. Lo strumento è pensato per offrire suggerimenti che diano ispirazione agli utenti e tutte le voci del diario appunto possono contenere anche contenuti multimediali come immagini, registrazioni vocali ma anche semplici tag di posizione.

Per quanto riguarda la fruizione della musica, il nuovo iOS 17.2 introduce playlist collaborative in Apple Music: a queste possono partecipare amici e conoscenti, ognuno con il proprio contributo. Ancora, nell’app messaggi, gli adesivi possono essere utilizzati come reazioni ai contenuti e poi ci sono delle specifiche implementazioni per quanto riguarda la questione sicurezza: giungerà in via definitiva il supporto per la verifica della chiave di contatto di iMessage per assicurarsi che i messaggi siano letti solo da mittenti e destinatari previsti. Quest’ultima funzione avanzata è pensata soprattutto per chi ricopre ruoli di lavoro particolarmente delicati. Infine, novità minori ma non certo meno importanti sono quelle relative a rinnovati widget meteo, alle modifiche all’app TV, alle Memoji e alla sincronizzazione dei messaggi.

L’aggiornamento iOS 17.2 rimarrà di certo in fase beta per ancora qualche settimana. Il suo rilascio definitivo dovrebbe concretizzarsi nei primi giorni di dicembre o poco prima.

