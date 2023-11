Il 2024 sarà l’anno in cui i palchi si infiammeranno con i concerti di Salmo e Noyz Narcos. Due date speciali con le quali i due rapper porteranno in scena il loro joint album CVLT (leggi la nostra recensione) e i più grandi successi delle rispettive carriere. Anche quando si tratta di salire sul palco, Salmo e Noyz tirano in ballo il mondo dell’horror citando la saga cinematografica che dal 1987 infesta i nostri incubi per la presenza di Pinehead.

Concerti di Salmo e Noyz Narcos nel 2024

Due saranno i concerti di Salmo e Noyz Narcos: nel 2024 i due rapper conquisteranno Roma e Milano per presentare al pubblico CVLT, un disco maturato in almeno 10 anni di lavoro e che si è già rivelato il caso discografico dell’anno.

15 giugno 2024 – Milano , Fiera Milano Live;

, Fiera Milano Live; 21 giugno 2024 – Roma, Rock in Roma

I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle 15 di giovedì 9 novembre.

CVLT, un disco già “cult” con lo zampino di Dario Argento

I colleghi di Salmo e Noyz Narcos hanno accolto CVLT con una parola: “Cult”, un gioco di parole che riconosce un punto della carriera dei due rapper destinato a restare fisso.

Con CVLT i due artisti hanno garantito sì una panoramica su tutte le sfumature stilistiche toccate dalla loro carriera, hanno omaggiato il cinema horror italiano degli anni ’70 e ’80 e hanno anche coinvolto il maestro del brivido Dario Argento.

CVLT è infatti stati annunciato con un cortometraggio firmato proprio dal regista di Profondo Rosso. Il risultato è un disco crudo, violento e senza precedenti in termini di stile. Pochi gli ospiti, da Marracash a Kid Yugi, tanti i riferimenti. Si apre con Anthem, un brano in cui Salmo e Noyz Narcos citano i rispettivi successi lasciando intendere che il disco che andremo a sentire riparte proprio dal meglio che i due siano in grado di sfornare.

