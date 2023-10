Pochi si aspettavano di trovare Dario Argento con Salmo e Noyz Narcos in un cortometraggio horror su Amazon Prime Video. Il risultato è CVLT, meno di 8 minuti a metà tra l’escape room e il noir degli anni ’70, con tutte le citazioni del caso. I due rapper hanno unito le forze per annunciare un album a 4 mani in prossima uscita, e per l’occasione si sono riscoperti attori, intrappolati in una villa maledetta che non preannuncia alcunché di buono.

Per il momento non è dato conoscere la data di uscita del disco, anche se il pre-order inizierà il 3 dicembre. Cosa dobbiamo aspettarci? Nel frattempo godiamoci il cortometraggio nel quale troviamo tanti riferimenti del Maestro del Brivido, nonché lo stesso Dario Argento nei panni del pazzo proprietario della magione. I due rapper arrivano a bordo di un’auto, in piena notte, mentre discorrono circa la ricetta della carbonara con Salmo che propone le soluzioni più blasfeme (la pancetta affumicata, il pecorino sardo, gli spaghetti) e Noyz Narcos che lo corregge con toni perentori.

I due arrivano alla villa. Una villa “molto Psycho” secondo Noyz, ma che troviamo anche in Profondo Rosso. Del suo capolavoro troviamo altre citazioni: c’è il pupazzo inquietante della scena con il professor Giordani (Glauco Mauri), c’è lo strozzamento con la catenina fino alla decapitazione del finale del film – e qui il malcapitato è proprio Noyz Narcos – e ci sono le riprese in soggettiva che sono il marchio di fabbrica del cinema horror italiano di un tempo.

C’è il corvo, l’animale vendicativo di Opera. Salmo usa un broncodilatatore che può essere un riferimento a Lorenzo, il personaggio interpretato da Roberto Zibetti in Non Ho Sonno (2000). L’accoltellamento violento che uccide Salmo sembra riproporre uno dei flashback di Non Ho Sonno, ma anche gli assalti brutali di Opera e La Terza Madre (2007).

