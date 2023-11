Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di iOS 18 e la cosa potrebbe sembrare pure anomala, visti i diversi mesi che di certo ci separano dalla presentazione estiva del prossimo aggiornamento software Apple. La questione, tuttavia, è la seguente: un noto informatore ed esperto come Mark Gurman ha parlato dei lavori di Apple relativi al prossimo update e le sue parole sono state in parte travisate. Meglio dunque precisare subito cosa stia realmente succedendo ora a Cupertino, almeno secondo quanto dichiarato dall’autorevole fonte appena citata.

Nella serata di ieri, almeno per noi italiani, Gurman ha riferito del mancato impegno di Apple sul prossimo aggiornamento iOS 18, almeno fino a questo momento,. Per l’esperto non sono ancora emerse le novità principali della nuova versione dell’OS perché a Cupertino ci si è concentrati su altro, in particolare la correzione di bug di iOS 17 e versioni successive. Di qui è partito un tam tam inesatto: molti blog e siti di settore hanno riportato la notizia di un iOS 18 ben poco interessante in termini di implementazioni, più concentrato invece sulle ottimizzazioni e sulle performance. La diffusione repentina di una simile visione ha spinto proprio Gurman a chiarire: Tim Cook e il suo entourage non hanno alcuna intenzione di non stupire i loro clienti anche con la prossima versione dell’OS proprietario. Saranno previste funzioni di rilievo, senza alcun dubbio anche nel 2024.

Piuttosto che credere in un aggiornamento iOS 18 poco accattivante, ci si dovrebbe concentrare sul solo aspetto messo in evidenza da Gurman, ossia il ritardo con il quale Apple si stia muovendo per la sua prossima release software. Le correzioni necessarie per iOS 17 rischiano forse di posticipare la presentazione di iOS 18 nella consueta finestra temporale di inizio giugno, ossia in occasione della consueta conferenza WWDC? Possiamo anche credere in un lancio in beta meno maturo in occasione dell’importante appuntamento ma, nel corso della successiva estate, gli sforzi di Apple saranno di certo tutti concentrati sull’update. Niente dubbi e incertezze dunque, l’eventuale ritardo accumulato sarà facilmente recuperato.

