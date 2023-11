Terra Amara andrà in onda anche in prima serata su Canale5. Dopo la smentita a settembre, con la serie turca di successo che avrebbe preso il post nella fascia oraria de La Ragazza e L’Ufficiale, sembra che la rete Mediaset abbia deciso di accontentare il suo fedele pubblico.

In onda dall’estate 2022, Terra Amara continua a macinare ascolti d’oro nel pomeriggio di Canale5. Così è arrivata la promozione in prima serata. Dal 5 novembre, e per ogni domenica, la serie turca sarà trasmessa dalle 21:30 sulla rete.

Cosa vedremo nelle nuove puntate? La terza stagione di Terra Amara proseguirà con il triangolo formato da Demir, Zuleyha e Umit. Le ricerche di Zuleyha, rimasta intrappolata nel bosco dopo una forte discussione con Fikret, giungeranno al termine. Demir si rende conto di amare ancora la moglie e per questo motivo interromperà la sua relazione con Umit. Zuleyha, dal canto suo, confesserà finalmente al marito i suoi sentimenti. La coppia degli Yaman partirà quindi per una seconda luna di miele, al fine di rafforzare il loro matrimonio.

La sete di vendetta di Fikret, però, sarà ancora più forte. L’arrivo della zia Lutfiye, chiamata da Fekeli per calmare l’ira del giovane, non servirà a nulla. La donna resta molto delusa nell’apprendere di trovarsi di fronte a un ragazzo molto diverso da quello che conosceva. Fikret litiga anche con Mujgan, al fine di allontanarla da lui per impedirle di cadere nel suo stesse vortice di vendetta. Problemi anche tra Gaffur e Saniye: il loro matrimonio affronta una forte crisi.

Umit, invece, non si arrende: vuole a tutti i costi riconquistare Demir, e pur di raggiungere il suo obiettivo sarà davvero spietata. Il primario arriverà a chiamare l’imprenditore a casa Yaman, tormentandolo in tutte le ore: fin quando potrà continuare a fargli pressione?

Terra Amara continuerà ad andare in onda in fascia pomeridiana, dal lunedì al sabato, aggiungendo la programmazione serale solo alla domenica.

