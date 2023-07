Terra Amara raddoppia l’appuntamento e andrà in onda anche in prima serata. A partire da settembre, l’amata serie turca di Canale 5 resterà sempre nella fascia pomeridiana, ma di ritaglierà anche un suo spazio nel prime time.

Secondo le prime informazioni svelate nel nuovo palinsesto Mediaset per la stagione 2023/2024, Terra Amara continuerà ad essere trasmessa sette giorni su sette, mentre la prima serata ci sarà la domenica.

Un doppio appuntamento per la serie turca che per ormai un anno ha appassionato il pubblico di Canale 5 con le drammatiche vicende di Zuleyha e Yilmaz.

Gli ottimi ascolti di Terra Amara nella fascia pomeridiana hanno convinto i vertici di Cologno Monzese a promuoverla. Per il periodo primaverile, si parla di numeri che oscillano dal 22% al 29% di share, con ascolti pari a quasi 3 milioni di spettatori a puntata. I numeri si riferiscono alla fascia di donne di età compresa tra i 25 e i 54 anni.

L’appuntamento con Terra Amara in prima serata è fissato a partire dal 10 settembre 2023 e per ogni domenica. La messa in onda extra dovrebbe ritenersi valida solo per il mese di settembre. Infatti ad ottobre dovrebbe esserci Gerry Scotti con la nuova edizione di Caduta Libera, promossa al prime time.

Al momento la serie turca, prodotta dal 2018 al 2022 in patria, va in onda su Canale5 con la terza nonché penultima stagione.

Fin dal suo lancio, Terra Amara ha conquistato il pubblico della rete Mediaset con le drammatiche vicende di Zuleyha e Yilmaz ambientate in un paese della Turchia negli anni ’70. Il loro amore intenso e impossibile ha incollato sullo schermo milioni di spettatori, puntata dopo puntata.

La Turchia-mania impazza su Canale5. Non solo Terra Amara: al momento la rete sta trasmettendo in daytime My Home My Destiny, mentre ogni venerdì sera va in onda La Ragazza e L’ufficiale.

