Purtroppo Spotify non funziona al meglio oggi 27 ottobre, ossia nell’ultimo venerdì del mese di ottobre. Ci sono delle anomalie per il servizio di ascolto di musica, podcast e contenuti audio di diverso tipo, per quanto (almeno al momento di questa pubblicazione) non siamo al cospetto di un vero e proprio down. Come segnala il sito Downdetector, le testimonianze di errori sono nell’ordine del centinaio.

Le prime difficoltà per Spotify si sono manifestate nella primissima mattinata di oggi. A dire il vero, c’è anche da considerare che nella giornata di ieri è stato messo a disposizione un aggiornamento dell’applicazione sia sul Play Store per dispositivi Android sia sull’App Store Apple per gli iPhone. Se dunque Spotify non funziona del tutto oggi, potremmo anche individuare come probabile causa qualche bug presente negli ultimi update. Ad ogni modo, le principali anomalie nell’utilizzo del servizio restano due: il mancato login al proprio profilo, con visualizzazione di qualche errore di autenticazione oppure il mancato ascolto dei brani selezionati.

Anche se Spotify non funziona da un paio d’ore oramai, non abbiamo feedback ufficiali sul perché si stiano verificando le anomalie fin qui riportate. Chi vorrebbe ottenere assistenza sulle difficoltà in corso non potrà rivolgersi a nessun numero di supporto specifico per parlare con qualche operatore, visto che quest’ultimo non esiste. Piuttosto potrebbe essere utilizzato uno specifico form di contatto presente sul sito del servizio, ma non potendo certo contare su dei tempi immediati di risposta. Piuttosto, le difficoltà odierne potrebbero rientrare con un intervento a monte da parte del team di Spotify appunto e un nuovo aggiornamento dell’app di ascolto non è per nulla escluso sia sul Play Store che sull’App Store Apple.

Aggiornamento 10:50 – Le anomalie stanno progressivamente rientrando per tutti gli utenti.

Continua a leggere su optimagazine.com