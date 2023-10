Nelle ultime ore, si stanno verificando delle anomalie su Facebook Messenger con la notifica relativa ad una richiesta GraphQL non autorizzata proprio quando si prova ad inviare un messaggio. Le difficoltà si sono manifestate per la prima volta nel corso di ieri domenica 22 ottobre, ma si stanno palesando anche nella giornata odierna.

L’alert di richiesta GraphQL non autorizzata ha una causa e una spiegazione? La nota che appare agli utenti finali sottolinea come proprio il controllo delle autorizzazioni non sia riuscito per alcuni campi e dunque per questo motivo, la procedura non si sia affatto conclusa. Visto il perdurare delle difficoltà e il carattere pure diffuso del problema, possiamo immaginare che l’errore sia lato server. I tecnici Meta dovranno insomma lavorare a monte per risolvere la questione e gli utenti finali avranno ben poco margine per superare le difficoltà di scena in questo momento.

Quando si visualizza il messaggio di richiesta GraphQL non autorizzata, l’invio di nuovi messaggi è praticamente inibito. Nonostante il carattere generale del problema, gli unici passaggi utili per gli utenti restano quelli di aggiornare l’app Messenger di Meta dal loro store di riferimento e ancora effettuare il logout e il login dal proprio profilo. Ancora, potrebbe essere utile accedere al servizio di messaggistica del social Facebook da browser e non da smartphone o tablet. Anche per quest’ultimo tentativo, sarà il caso di testare più programmi di navigazione per trovare quello più funzionale.

I tempi di risoluzione del problema fin qui esaminato non sono noti. Meta sarà certamente al corrente dell’anomalia e starà provvedendo ad una sua immediata soluzione. Magari, prima che la giornata corrente finisca, la situazione rientrerà nella normalità e proprio tutti gli utenti potranno riprendere ad inviare messaggi, senza più alcun errore o ritardo.

