C’è un nuovo aggiornamento che dobbiamo prendere in esame a proposito di Facebook Messenger, con un intervento che potrebbe rendere il servizio più simile rispetto a quanto osservato con WhatsApp. Cosa dobbiamo aspettarci secondo le ultime indiscrezioni? Secondo quanto raccolto ad inizio aprile, pare che Facebook Messenger ora consenta di condividere immagini e video in qualità HD. In questo caso, HD significa risoluzione 4K per le immagini fisse e risoluzione HD (1.280 x 720 pixel) per i video.

Focus su Facebook Messenger più vicino a WhatsApp con il nuovo aggiornamento in arrivo

Questa novità potrebbe dare vita ad una svolta. In pratica, è decisamente simile a WhatsApp e puoi abilitare il tag HD mentre scegli immagini o video dalla galleria del tuo telefono. Quando l’utente riceve immagini HD, è possibile vedere il tag HD nell’angolo in alto a destra dell’immagine.Dopo le fake news riguardanti le condivisioni delle proprie immagini, come evidenziato in passato, stavolta bisogna concentrarsi sullo sviluppo software per la messaggistica dell’app.

Ancora, Facebook Messenger consente anche di creare album condivisi con familiari e amici. In una chat di gruppo, quando si selezionan più immagini e video dalla galleria del proprio telefono, viene visualizzata un’opzione denominata “Crea album”. Diventa possibile anche premere a lungo un’immagine nella chat per creare un album condiviso con essa. Per aggiungere immagini e video a un album esistente, occorre toccare “Aggiungi all’album“. Tutti nella chat di gruppo possono rinominare e modificare gli album condivisi esistenti. Possono aggiungere, eliminare, scaricare o visualizzare immagini e video nell’album.

Insomma, un aggiornamento per Facebook Messenger utile per avvicinarsi agli standard di WhatsApp.

