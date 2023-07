Quasi tutti coloro che negli anni si sono appassionati a Minecraft hanno iniziato a seguire personaggio che su YouTube ci mostrano qualsiasi aspetto del gioco, al punto che oggi fa molto rumore la voce su SpJockey morto. Di recente ci siamo soffermati sul mondo degli youtuber soprattutto per fatti di cronaca, come abbiamo avuto modo di constatare a giugno a proposito del grave incidente di Roma, con relativi approfondimenti sul nostro magazine. Cosa sappiamo ad oggi su questa storia e che fine ha fatto un volto diventato noto per tanti italiani appassionati di gaming? Proviamo a fare il punto della situazione.

Si parla di SpJockey morto: che fine ha fatto il famoso youtuber specializzato in Minecraft

Ci sono basi e fonti per parlare di SpJockey morto oggi? A mio avviso no. Se da un lato è vero ed oggettivo che questo famoso youtuber da tempo non carichi nuovi contenuti, alimentando dubbi ed incertezze di coloro che temono per la sua salute, al contempo ci sono altri fattori che dobbiamo prendere in esame. In primo luogo, al momento non ci sono annunci utili per confermare la notizia, nemmeno da parte di coloro che sono molto vicini al ragazzo, quindi tutto nasce da ipotesi e deduzioni che non trovano riscontro. Come spesso e volentieri accade a proposito dei rumors social.

Come è stato evidenziato altrove, in assenza di fonti certe, non ha alcun senso parlare di SpJockey morto. Anzi, in questo modo si rischia soltanto di creare preoccupazioni per coloro che ci tengono al giovane. Altri siti, invece, evidenziano come le lunghe pause non siano insusuali per lui, motivo per il quale possiamo ritenere che anche in questo frangente le cose siano andate allo stesso modo.

Nello specifico, si è fermato per mesi nel 2020 in un paio di circostanze. Il secondo break, poi, è durato più di un anno. Insomma fermiamo le voci su SpJockey morto.

