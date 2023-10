Ci sono dei grossi problemi TIM oggi, non funzionano le chiamate in entrata e in uscita per un numero non certo trascurabile di utenti. La situazione è in divenire ma, almeno al momento di questa pubblicazione (ossia alle 12:50 odierne), il disservizio è davvero notevole. Cerchiamo di capire quali siano le specifiche anomalie in atto ed ipotizzare anche quali possano essere i tempi di risoluzione per tutti gli errori.

Raccogliendo una serie di testimonianze di scena soprattutto sui social, i problemi TIM attuali si sono manifestati subito dopo le ore 11 per i primi clienti. Come già accennato, le difficoltà maggiori riguardano le semplici chiamate. Queste non partono dai telefoni con SIM dell’operatore telefonico e anche in ricezione sembrano manifestarsi delle anomalie altrettanto serie. Per fortuna, come magra consolazione, c’è da dire che il servizio di connessione alla rete mobile sembra non manifestare errori di alcun tipo, almeno per il momento.

Il carattere grave dei problemi TIM si evince dalla curva delle segnalazioni presenti sul portale Downdetector. Le testimonianze di chi ha difficoltà sono quantificabili nell’ordine del migliaio. Nessuna area geografica particolare del nostro paese sembra essere più colpita di altre dal guasto, semmai ogni regione sembra essere coinvolta dalle anomalie. Per il momento, TIM non ha chiarito quali siano le cause che hanno scatenato gli errori odierni. Non possiamo dunque ipotizzare dei tempi maggiori o minori necessari per il ripristino della situazione.

Aggiornamento 13:20 – Le difficoltà stanno rientrando molto lentamente. Probabilmente, nel giro di una mezz’ora, tutti i clienti dovrebbero essere in grado di chiamare o ricevere telefonate, come al solito. Nel frattempo, non sono giunti chiarimenti dal vettore. Chiunque riscontri ancora delle difficoltà, è invitato a chiamare il numero ufficiale 187 per ottenere il giusto supporto, parlando con un operatore qualificato.

