Nelle scorse ore, Apple ha diramato l’aggiornamento IOS 17.1 nella sua Release Candidate, ossia la versione propedeutica proprio al rilascio finale del pacchetto. La distribuzione è partita per i beta tester pubblici e per gli sviluppatori in contemporanea. I tempi sono dunque più che maturi e non resta che concentrarsi sulla data in cui tutti potranno beneficiare del pacchetto.

Le release candidate rilasciate nella serata del 17 ottobre sono state due: quella per iOS 17.1 e ancora per iPadOS 17.1. L’approssimarsi del rilascio finale dunque riguarda sia gli iPhone supportati che gli iPad. Di solito, il pacchetto software del tipo di quello appena distribuito precede di una settimana l’update finale e per l’aggiornamento corrente non c’è alcuna eccezione. Considerando la data di ieri 17 ottobre per l’invio delle notifiche di download, è praticamente certo che iOS 17.1 arriverà in via definitiva martedì prossimo 24 ottobre.

Ci sono tanti buoni motivi per i quali l’update iOS 17.1 è tanto atteso. Tra questi, sappiamo dalle beta come l’update aggiunga i contenuti preferiti alla Libreria e sempre i preferiti dalla schermata di blocco utilizzando il widget In riproduzione. All’interno delle playlist, si potrà beneficiare dei suggerimenti dei brani. Ancora, il pacchetto introduce anche un indicatore torcia nell’Isola Dinamica per i modelli non ‌iPhone 15 Pro‌ e infine, sempre tra le novità destinate agli ultimissimi melafonini, c’è quella per evitare l’attivazione proprio della torcia e della fotocamera in tasca.

I possessori degli iPhone e iPad supportati da iOS 17.1 avranno una settimana per prepararsi all’arrivo del pacchetto: faranno bene ad effettuare un backup dei loro contenuti e pure l’aggiornamento di app presenti sul loro dispositivo. Allo stesso modo, sarebbe preferibile che ogni eventuale pacchetto software precedente a quello in arrivo (anche minore) sia installato, magari perché risolutivo di bug ed errori di varia natura.

Continua a leggere su optimagazine.com