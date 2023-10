Come sarà il Samsung Galaxy S24 Ultra e quali saranno le sue principali caratteristiche? Dovrebbero mancare all’incirca 3 mesi al lancio del dispositivo e non ci sono già particolari dubbi su almeno otto specifiche hardware che accompagneranno il dispositivo top di gamma assoluto del prossimo anno. Un informatore molto autorevole come @TheGalox (attivo su X, ex Twitter) ha appena raccolto in un tweet con le specifiche principali del telefono, tutte da commentare.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà di certo a bordo il processore Snapdragon 8 della Qualcomm di terza generazione. La soluzione Exynos sarà destinata invece ai modelli standard e Plus e pure in selezionati mercati. La RAM dovrebbe essere da 12 oppure 16 GB, mentre i tagli di memoria sarebbero ben 4, ovvero da 256 e 512 GB e pure da 1 e 2 TB. Il display del dispositivo sarà luminosissimo, raggiungendo il valore di 2500 nit per il pannello. Quest’ultimo avrà un’estensione di 6,78 pollici e risoluzione QHD, per una tecnologia Dynamic Amoled 2x.

Passando al comparto fotocamera, sembrano confermati i seguenti 4 sensori: quello principale da 200 MP; il grandangolare da 12 MP, il teleobiettivo da 50 MP con zoom 5x e ancora un’ultima unità da 10 MP con zoom 3x. Per concludere la carrellata di anticipazioni date ora finora per scontate, è giusto riportare il riferimento ad una batteria con amperaggio da 5000 mAh e l’utilizzo del titanio per la scocca del telefono.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra, insieme a tutta la serie ammiraglia, dovrebbe essere lanciato in anticipo proprio all’inizio dell’anno prossimo. Per la presentazione dei telefoni non si dovrebbe andare oltre fine gennaio e per la relativa commercializzazione, i tempi sarebbero molto celeri. Il via alle vendite si collocherebbe non più tardi di inizio febbraio. Probabilmente avremo conferma di questa tabella di marcia in pochissimo tempo.

