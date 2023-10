Dalle indagini sul calcio scommesse si è passati molto presto alle cosiddette leggende metropolitane, visto che da alcune ore circolano su WhatsApp messaggi che tirano in ballo personaggi pubblici come Asia Valente e Taylor Mega. E così, dopo aver specificato nella giornata di ieri che i nomi di alcuni calciatori fatti nel corso delle ultime 24 ore siano totalmente privi di fonti, in merito ad un loro presunto coinvolgimento nello scandalo in questione, oggi tocca fare lo stesso a proposito di due ragazze. Citate a caso in un messaggio che, da quello che mi risulta, è diventato viralissimo nelle varie chat in Italia.

Stop alle ricondivisioni degli screenshot su Asia Valente e Taylor Mega, a margine del caso calcio scommesse

Non vale la pena neppure scendere troppo in dettagli, in merito alle azioni attribuite ad Asia Valente e Taylor Mega all’interno di questi messaggi. Posso soltanto ribadire un paio di concetti in un contesto così delicato: da un lato, infatti, riportare questi screenshot non verificati sui social espone anche i semplici utenti che ricondividono l’immagine in questione, visto che le due ragazze potrebbero deciderere di agire legalmente verso tutti coloro che hanno dato visibilità ad accuse eticamente poco piacevoli. Dall’altro, occorre ricordare parallelamente che questi screen non rappresentino mai una notizia.

Sembra di rivivere i primi tempi della pandemia, quando su WhatsApp girava tutto ed il contrario di tutto. Anche nel caso di Asia Valente e Taylor Mega, infatti, parliamo di una serie di eventi del tutto privi di fonte. Come sempre avviene in queste circostanze, occorre fare molta attenzione a quello che si condivide sui social, anche se proviene da soggetti esterni. La sensazione è che nei prossimi giorni verranno a galla altre fake news o notizie non dimostrabili in merito al calcio scommesse.

Dunque, dateci un taglio in merito agli screen che in queste ore menzionano Asia Valente e Taylor Mega.

