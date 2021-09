Si fa molta confusione, in queste ore, a proposito di alcune dichiarazioni rilasciate da Barbara Palombelli in tv, rispondendo a Freccero sul grande reset previsto nel 2030. Evidentemente, la conduttrice in questo periodo fatica a trovare le parole giuste per esprimere determinati concetti, come abbiamo riscontrato alcuni giorni fa con altre tematiche, ma su uno dei temi caldi spinti in questi mesi dai complottisti occorrono per forza di cose alcune precisazioni importanti.

Cosa ha detto Palombelli sul grande reset del 2030 replicando a Freccero

Il contesto è quello di una trasmissione televisiva in cui sono stati concessi diversi minuti a Freccero, autore che spesso e volentieri ha portato avanti in questi mesi teorie non dimostrabili sul grande reset. Quello che dovrebbe concludersi nel 2030 con un netto calo della popolazione mondiale. Processo che in qualche modo potrebbe essere associato al Covid e ai tantissimi morti che abbiamo contato nell’ultimo anno e mezzo, anche se la citazione di Palombelli va in altra direzione.

E proprio a questo punto che entrano in gioco importanti chiarimenti. Come riportano alcuni fact checkers, infatti, Palombelli cita uno studio ISTAT che è stato riportato in questi giorni anche da Huffington Post, secondo cui coi dati riscontrati a gennaio 2021 si potrebbe assistere ad un calo della popolazione fino a 32 milioni di cittadini italiani. Il punto, qui, è come si interpretano i dati: quella di ISTAT non è una previsione, ma una semplice proiezione che nasce dai dati registrati da un solo mese.

Un arco temporale troppo ristretto per parlare di previsioni e di grande reset 2030. Barbara Palombelli, dal canto suo, ha solo citato lo studio e non è apparsa allineata alle teorie di Freccero, fermo restando che ad oggi non esistano prove di un progetto che stia andando in questa direzione.