Ci sono alcune bufale destinate a tornare periodicamente sulla scena qui in Italia, come stiamo osservando nelle ultime ore a proposito della figlia dell’ex ministra Fornero. Ad ottobre 2021, infatti, c’è ancora chi pensa che la donna sia andata in pensione a 39 anni, nell’ambito di una manovra che l’avrebbe favorita grazie al ruolo precedentemente ricoperto dalla madre. Eppure avevamo smentito tutto nel 2020 con un altro articolo. Necessario, dunque, tornare sul tema provando ad inquadrare meglio tutta la storia.

Chiariamoci sulla figlia dell’ex ministra Fornero in pensione a 39 anni

Qual è la verità a proposito della figlia dell’ex ministra Fornero in pensione a 39 anni? Ci sono tracce sul web che testimoniano un fatto per certi versi incredibile. La fake news, infatti, circola dal lontano 2015 ed è stata smentita di volta in volta dai principali fact checkers nel momento in cui è diventata virale. Basti pensare al fatto che il primo sito a parlare di questa vicenda sia stato “Il Corriere della Pera“. Occhio, non si tratta della nota testata, ma di un portale che nella sua descrizione dice tutto: “I più bugiardi della rete“.

Basterebbe questo per smentire la vicenda di cui si parla tanto da alcune ore a questa parte. Considerando le caratteristiche della bufala, ritengo altamente probabile che nei prossimi anni tornerà ad essere virale. In queste circostanze, infatti, è sufficiente che una pagina Facebook con discreto seguito la rilanci, prima che partano le ricondivisioni convulsive dei suoi fan. In questo modo, dunque, la fake news riacquista visibilità sui social, finendo col disinformare chi solitamente frequenta questi ambienti virtuali.

Staremo a vedere quando si tornerà a parlare della figlia dell’ex ministra Fornero in pensione a 39 anni. Nel frattempo, a noi non resta altro da fare che smentire per l’ennesima volta la bufala di cui si parla tanto oggi.