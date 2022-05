Occorre fare molta attenzione in queste ore, visto che si parla tanto di concorso Nespresso per la Festa della Mamma. Tutto nasce da una catena diventa virale su WhatsApp, tramite la quale malintenzionati stanno provando e proveranno ad ottenere i dati relativi alla carta di credito o al nostro conto. Per l’appuntamento in programma questa domenica, infatti, l’azienda ad oggi non ha ancora ufficializzato alcuna iniziativa, motivo per il quale consiglio a tutti di stare alla larga da messaggi del genere. Anche nel caso in cui dovessero arrivare da contatti fidati.

Come riconoscere la bufala del concorso Nespresso per la Festa della Mamma su WhatsApp

Non è la prima volta che parliamo di bufale che coinvolgono il brand in questione, il quale in casi simili non è altro che una vittima della truffa visti i potenziali danni d’immagine generati da un’iniziativa di questo tipo. Basti pensare ad un articolo che abbiamo pubblicato sul nostro magazine poco più di due anni fa. Cosa sappiamo su questa catena? Meglio fermarsi un attimo ed inquadrare al meglio la catena diventata virale in Italia ad inizio maggio. Del resto, ci sono molte analogie con la storia del fantomatico cesto Ferrero smentito di recente dalla nostra redazione.

Come sempre avviene in questi casi, il messaggio è molto chiaro. Il testo della catena ci parla di un possibile concorso Nespresso per la Festa della Mamma, con il contenuto che sta girando tanto su WhatsApp. Diverse fonti confermano che il modus operandi dei truffatori sia lo stesso di sempre, visto che un link ci rimanda al solito questionario. Una volta concluso, ci verrà annunciato di aver vinto il regalo, che potremo ricevere sborsando una piccola somma per la spedizione.

Momento chiave per la truffa del concorso Nespresso per la Festa della Mamma su WhatsApp. A quel punto, infatti, fornirete dati sensibili ai malintenzionati, che in poche ore svuoteranno la vostra carta di credito.