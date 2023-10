Una gaffe, o forse un postaggio frettoloso: nei fatti, quanto accaduto sui social di Justin Bieber su Israele non è sfuggito ad alcuni utenti che hanno fatto in tempo a screenshottare e rilanciare il contenuto su altri canali. “Praying For Israel”, questa la frase che il cantautore ha condiviso in una storia Instagram.

La gaffe di Justin Bieber su Israele

Niente di male, se non fosse per lo sfondo in cui vediamo la città di Gaza distrutta, uno scenario che se unito a preghiere per Israele suonerebbe come un augurio sinistro nei confronti della Palestina. La distruzione di Gaza e della Striscia di Gaza, infatti, non rappresenterebbe affatto un messaggio di pace.

Gaza, del resto, è sotto il controllo palestinese: mostrare le immagini della città distrutta con la scritta “praying for Israel” è quindi oltremodo inopportuno. Justin Bieber deve essersi accorto della gaffe, per cui adesso l’immagine è scomparsa dal suo profilo. La popstar ha subito rimediato con un semplice sfondo colorato e la scritta “praying for Israel” a caratteri rossi. L’attacco di Hamas dalla striscia di Gaza è iniziato sabato 7 ottobre, e da allora non si fa altro che contare i morti, monitorare le reazioni degli altri Paesi e sperare in una soluzione definitiva.

Ieri, mercoledì 11 ottobre, Piero Pelù ha lanciato sui social il suo messaggio universale di pace con una citazione da Il Mio Nome è Mai Più: “La pace è l’unica vittoria!”.

Gli utenti: “Informati prima di parlare”

Sotto i post della bacheca Instagram di Justin Bieber alcuni utenti hanno cominciato ad attaccarlo. “PS” è la sigla più ricorrente, ma troviamo anche inviti del calibro: “Justin, informati prima di esprimerti su qualcosa di cui non hai idea”. “#FreePalestine” è l’hashtag più ricorrente.

La popstar non ha ancora chiesto scusa.

