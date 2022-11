Al funerale di Takeoff non era consentito introdurre telefonini. Lo scrive Rolling Stone, presente durante la cerimonia che ha visto sfilare celebrità dell’hip hop e della scena internazionale. Il funerale di un artista è sempre particolare. Per parafrasare Alberto Moravia nella sua orazione durante il funerale di Pier Paolo Pasolini dovremmo dire: “L’artista dovrebbe essere sacro”.

Non è così per tutti, a quanto pare. Takeoff è stato ucciso il 1° novembre mentre giocava a dadi in un locale, freddato sotto gli occhi di Quavo. Insieme ai Migos aveva già scritto un capitolo importantissimo per la scena hip hop, un’avventura condivisa con Quavo e Offset.

E proprio Offset, di fronte alla bara di Takeoff, ha probabilmente lo stesso risentimento del Moravia disperato di fronte al feretro di Pasolini. Offset non si scaglia contro gli assassini, non si erge a giudice né si arroga il diritto di etichettare chi ha strappato Takeoff alla vita. Si rivolge, piuttosto, ai piani più alti, al Megadirettore che tutto dispone e tutto decide, ma che non sempre dà spiegazioni.

Inizialmente – scrive Rolling Stone – riesce a malapena a dire “Take, ti voglio bene. Mi dispiace”. Tra un segno di interpunzione e l’altro volano singhiozzi e sospiri. Poi la lettera di contestazione a Dio, che certe volte farebbe bene a giustificare le sue scelte: “Non voglio metterti in discussione, Dio, ma a volte non ti capisco“.

Certamente la massima di Plauto, “Quem di diligunt, adulescens moritur” (“Muore giovane chi è amato dagli dei”) qui non trova spazio, perché nello strazio sputato fuori da Offset c’è poco tempo per il conforto di un vecchio aforisma. Poco conforto, poi, per Justin Bieber.

Bieber è arrivato alla State Farm Arena di Atlanta visibilmente provato, e quando è salito sul palco si è seduto su una sedia. Un pianoforte ha introdotto la sua performance, ma per la popstar è stato difficile. Poco dopo Bieber ha intonato Ghost, brano presente in Justice. Si è alzato, è tornato a sedersi senza perdere di vista la bara di Takeoff.

