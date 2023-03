A gran sorpresa Justin Bieber torna sul palco con tanto di microfono in mano e duetta con il trapper Don Toliver nel contesto del festival rap Rolling Loud California. Per i fan è stata una gioia, dato che la popstar è assente dalla vita pubblica da mesi per via della sua malattia.

Justin Bieber e Don Toliver si sono esibiti sulle note di Private Landing, brano contenuto nell’ultimo album del trapper Love Sick (2023). Il video dell’esibizione è subito rimbalzato sui social con estrema felicità dei fan della star di Lonely. Ricordiamo, infatti, che Justin Bieber ha interrotto il suo Justice World Tour per curare la malattia che lo ha colpito durante l’estate 2022.

Justin Bieber, infatti, soffre della sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica dovuta ad un’infezione del virus Herpes Zoster. La popstar lo aveva annunciato in un video dedicato ai fan, ai quali aveva annunciato la sua intenzione di dare priorità alla sua salute. L’infezione colpisce i muscoli del viso e può indurre alla sordità temporanea o permanente. “Non sono in grado fisicamente di fare uno spettacolo”, aveva detto Justin Bieber ai suoi follower sui social.

Nonostante la malattia, Justin Bieber è la seconda volta in cui appare in pubblico. A novembre, ad esempio, ha partecipato al funerale di Takeoff esibendosi sulla note di Ghost alla State Farm Arena di Atlanta. Takeoff è stato ucciso a 28 anni alle 2:30 del mattino mentre si trovava in una sala bowling a Houston.

A giudicare dalle foto postate sui social, Justin Bieber sta meglio. Il 1° marzo ha organizzato anche un party per il suo compleanno, al quale ha partecipato anche Billie Eilish che gli ha stampato un amichevole “I love you” tra i commenti del profilo.

Continua a leggere su optimagazine.com