A mettere Justin Bieber contro Kanye West sarebbe l’atteggiamento del rapper e imprenditore statunitense, che in questi ultimi giorni sta facendo nuovamente parlare di sé per quanto accaduto durante la London Fashion Week, e non solo.

Le accuse di razzismo contro il Black Lives Matter

Eravamo rimasti al look bizzarro adottato da Ye, quando si è presentato alla sfilata del marchio Burberry con infradito e calzini, una provocazione che aveva fatto sorridere.

Nei giorni seguenti, tuttavia, Kanye West ha superato la soglia mostrandosi con una t-shirt con la scritta: “White Lives Matter”, frase solitamente usata dall’estrema destra per punzecchiare il movimento Black Lives Matter nato per protestare contro le violenze a danno della comunità afroamericana.

La presa di posizione di Adidas

Kanye West collabora con tanti brand. Oltre a Balenciaga, il marchio del rapper è partner anche di Adidas.

Il brand, alla luce dell’atteggiamento provocatorio del cantante statunitense, ha rilasciato una nota in cui parla dell’intenzione di “mettere sotto esame” la collaborazione con Kanye West in quanto “le partnership che funzionano sono legate al rispetto reciproco e ai valori condivisi”.

Justin Bieber contro Kanye West

Ai problemi con i brand si aggiungono gli amici che scrivono la parola “fine” dopo un lungo rapporto. Questo, almeno, è ciò che riporta TMZ che scrive di aver ricevuto informazioni da fonti vicine a Justin Bieber e Hailey Baldwin. La coppia, secondo le fonti, si sentirebbe ferita dalle parole usate da Kanye West nei confronti di Hailey.

In un commento pubblicato da Ye su Instagram, il rapper ha accusato Hailey Baldwin di essersi rifatta il naso e per questo Bieber e la moglie si dicono risentiti accusando il rapper di ingratitudine dopo averlo supportato nei suoi momenti più difficili.

Kanye West, intanto, continua a lanciare provocazioni su Instagram e a rimuovere i post, un’abitudine che gli ha portato diversi problemi anche con l’ex moglie Kim Kardashian.

