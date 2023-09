Apple sta indagando su alcuni presunti problemi di sicurezza di iOS 17. Dopo il corposo aggiornamento software Apple della settimana scorsa (lunedì 18 settembre), tanti utenti hanno lamentato delle anomalie nelle impostazioni della privacy del telefono. I settaggi sono cambiati automaticamente, senza l’intervento dell’utente finale e, soprattutto, in tanti temono che la cosa renderebbe più esposti i dati sensibili dei possessori di iPhone.

Come ben visibile nell’immagine di apertura articolo, all’interno delle impostazioni del telefono, iOS 17 avrebbe operato direttamente su un paio di voci, attivandole. La prima è quella relativa alla memorizzazione delle posizioni significative raggiunte con il telefono. La seconda, al contrario, riguarda l’analisi dei dati dell’iPhone. Entrambi i comandi effettuano un’analisi dell’esperienza degli utenti, in particolare sugli spostamenti nello spazio ma anche sulla navigazione online. Tutti gli utenti che lamentano l’anomalia, affermano di aver spento le relative opzioni ai tempi di iOS 16 ma, poi, di essersi ritrovati invece il toggle acceso subito dopo l’ultimo adeguamento software.

Apple è al corrente dell’errore e starebbe indagando sulla questione. Nel frattempo, l’azienda di Cupertino ci tiene a precisare che tutti i dati raccolti dalle funzioni su indicate sono crittografati, restano in locale ed in nessun modo l’azienda di Cupertino può esaminarli e leggerli. Nonostante non ci sia un reale pericolo per la privacy degli utenti, gli sviluppatori forniranno presto un rimedio all’anomalia e probabilmente arriverà qualche fix specifico in un adeguamento software minore, ma pure abbastanza prossimo.

Piccoli e grandi problemi legati all’aggiornamento iOS 17 non devono affatto stupire. Alla prima release software di un corposo update come quello di Apple, le inesattezze rientrano nella norma. Non a caso, lo scorso venerdì, è stato rilasciato già il firmware iOS 17.0.1 con diverse correzioni. Altri pacchetti non mancheranno, magari pure nel corso della settimana appena iniziata. Eventuali aggiornamenti sui rilasci saranno pubblicati sulle nostre pagine, non appena disponibili.

