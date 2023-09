20 anni di carriera, un disco di diamante, 9 dischi di platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro: l’intensa carriera dei Modà li porta adesso all’Arena di Verona. La band guidata da Francesco “Kekko” Silvestre si esibirà all’anfiteatro scaligero per il gran finale del tour avviato subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Lasciami.

Il 2023 ha portato i Modà sul palco 40 volte – tante sono le date nei teatri e nelle rassegne estive delle principali città italiane dopo il Festival. Adesso il tour volge al termine con un ultimo appuntamento all’Arena di Verona il 28 settembre. I Modà saranno accompagnati – anche per questa ultima tappa – dall’orchestra. In scaletta le migliori canzoni dei loro 20 anni di storia – e 10 dall’album Gioia.

Sul palco del concerto dei Modà all’Arena di Verona due ospiti a sorpresa: Ale e Franz. “Siamo felicissimi di partecipare a questa festa – commentano Ale & Franz – Abbiamo accolto l’invito di Kekko con grande entusiasmo sicuri che questo incastro di musica e comicità divertirà gli spettatori che assisteranno al concerto tanto quanto sta divertendo noi nel pensarlo e provarlo. Ci vediamo il 28!”.

Dopo il gran finale in Arena, i Modà rilasciano il nuovo singolo, Il Foglietto Col Tuo Nome, in uscita il 29 settembre.

Intervista con i Modà

20 anni di carriera, il ritorno al Festival di Sanremo, 40 concerti nel 2023 e il gran finale all’Arena di Verona. Che concerto sarà quello del 28 settembre all’Arena?

Sarà una grandissima festa che andrà a cercare di mettere insieme tutto quello che è stato fatto da marzo in poi con nuove canzoni in scaletta e la possibilità di sorridere attraverso ospiti che hanno fatto sorridere l’Italia intera, oltre ad essere degli amici: Ale e Franz. Ci sarà modo di raccontarsi tante cose e ci daremo la buonanotte con il nuovo brano, Il Foglietto Col Tuo Nome, che eseguiremo con l’orchestra. Sarà il secondo mattone, dopo Lasciami, di quello che sarà il nostro nuovo lavoro.

Come mai due ospiti comici per un concerto musicale all’Arena di Verona?

Ci piaceva l’idea che la gente potesse ascoltare solo le nostre canzoni, cantate da noi, perché chi verrà al concerto all’Arena di Verona immaginiamo che possa voler ascoltare quello. Sarà una serata un po’ malinconica, perché sarà l’ultima del tour, quindi abbiamo pensato di cercare di portare anche un sorriso all’interno della serata, una parte più comica. Oltre alla parte comica ci sarà una parte musicale anche per loro perché sono grandi appassionati di musica. Ale e Franz sono musicisti ed eseguiranno un pezzo con noi.

Ne Il Foglietto Col Tuo Nome si parla anche di rimpianti. Tu ne hai?

No, non ho rimpianti all’interno della nostra carriera, sono sincero. Tutto quello che abbiamo fatto, nel bene e nel male, ci ha portato ad un livello talmente alto che se penso di cambiare qualcosa mi viene la paura poi di cambiare anche tutto il nostro percorso. Questo brano l’ho scritto qualche anno fa, all’inizio della depressione. La vita mi portava ad evitare una serie di cose che purtroppo avrei voluto fare ma inventavo scuse perché la paura non mi permetteva di fare ciò che realmente volessi. Ho deciso di tirarlo fuori adesso perché adesso invece sono in una fase della mia vita in cui tutti questi rimpianti sto andando a recuperarli piano piano nella soffitta per cercare di farli diventare vita.

Parli anche di un mondo dove non si parla…

Sì, purtroppo io ho vissuto in una generazione in cui c’erano i telefonini ma servivano per telefonare. Oggi entri in qualunque ristorante o bar e vedi la gente con la faccia sul telefono. La gente non parla più. Io fortunatamente faccio parte di coloro che si salvano perché sono poco social, non mi piace proprio il telefono. Mi piacciono i rapporti, mi piace ancora andare a casa delle persone e parlarci, ritrovarsi in un bar e bere una birra e stare insieme. Purtroppo però non posso fare una colpa alle nuove generazioni. L’unica cosa che posso dire è che per me è triste. Una volta quando non sapevi cosa dire ti inventavi un sogno e ne parlavi con qualcuno, oggi quando non sai cosa dire tiri fuori il telefono dalla borsa. Io credo ancora nelle parole, credo ancora nel dialogo, nello stare insieme, nella compagnia, nello stare al tavolo e guardarsi in faccia.

Dopo il concerto all’Arena e il nuovo singolo, cosa è in programma per i Modà?

Stiamo lavorando a nuovi brani. Lasciami è stato il primo tassello del nuovo disco. Il Foglietto Col Tuo Nome sarà il secondo. Oggi siamo in un momento particolare per la musica e buttare fuori dischi con tante canzoni per farli diventare vecchi dopo qualche settimana è un peccato. Stiamo cercando di lavorare un po’ di più sulle canzoni prima di far uscire un disco ma sicuramente l’anno prossimo uscirà qualcosa di nuovo.