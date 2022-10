Esce Finisce Sempre Così dei Modà, è questo il titolo del nuovo singolo della band guidata da Francesco Silvestre, che si appresta a tornare sul mercato discografico con un nuovo progetto. L’uscita del singolo apre la strada al nuovo disco, Buona Fortuna – Parte Terza, disponibile in tutti i negozi e negli store digitali dall’11 novembre.

Da da venerdì 28 ottobre in tutti gli store digitali invece sarà disponibile il nuovo singolo, Finisce Sempre Così, brano inedito che pone l’amore al centro della narrazione.

“L’amore è sempre protagonista nella nostra musica così come nella nostra vita”, le parole dei Modà sul brano. “Finisce Sempre Cosi è la fotografia della pazzia provocata dall’amore, la storia di un uomo che per la prima volta si ritrova innamorato follemente, lui che non aveva mai provato per nessuna prima questi sentimenti si rende conto che la sua vita è cambiata grazie alla donna di cui si è innamorato”, conclude il gruppo sulla canzone che tra qualche giorno sarà presentata ai fan.

E le novità in casa Modà non finiscono qui. Il gruppo ha già annunciato la nuova tournée, che segna i festeggiamenti per i primi 20 anni di carriera della band, per la prima volta dal vivo nei teatri d’Italia con l’accompagnamento dell’orchestra. I Modà hanno infatti mosso i primi passi nel mondo della musica nel 2003 e nel 2023 saranno trascorsi ben 20 anni da quei giorni.

Nel mezzo tanti successi e hit indimenticabili con le quali si sono imposte nel panorama musica italiano. Il 2023 segna anche i primi 10 anni di Gioia, l’album che ha rappresentato una vera svolta nel percorso del gruppo.

I Modà sono Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria).