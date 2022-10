I concerti dei Modà nei teatri nel 2023 festeggiano i primi 20 anni di carriera del gruppo, tanti sono quelli trascorsi dagli esordi della band ad oggi. Per celebrare questo importante traguardo, i Modà annunciano il loro debutto nei teatri. Per loro è infatti la prima volta in assoluto in location così intime, e saranno accompagnati sul palco dall’orchestra.

20 anni di carriera e 10 dall’album Gioia. Era il 2003 quando i Modà decidevano di riunirsi in un gruppo per fare musica, ed era invece il 2013 quando davano alle stampa il disco che prendeva il nome dalla figlia di Kekko Silvestre. Gioia compie quest’anno 10 anni di vita è stato certificato 5 volte disco di platino, segnando un traguardo importante per il percorso musicale del gruppo.

Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) torneranno in concerto il prossimo anno ma lo faranno in una dimensione intima ed inedita come quella teatrale, accompagnati da un’orchestra.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi esclusivamente per il fanclub e da domani sabato 22 ottobre dalle ore 16.00 su Ticketone e nelle prevendite autorizzate.

I concerti dei Modà nei teatri nel 2023

27 marzo 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

29 marzo 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

2 aprile 2023 TORINO Teatro Colosseo

5 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

13 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play

18 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

19 aprile 202 FIRENZE Teatro Verdi

23 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

5 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

13 maggio 2023 BARI Teatro Team

14 maggio 2023 BARI Teatro Team

20 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

21 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

29 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

30 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

