Nelle più belle canzoni dei Modà c’è tutta la corrente neoromantica del rock, con chitarre elettriche che sposano le canzoni d’amore senza mai cadere nel banale. Non è un caso se la band di Kekko Silvestre usa spesso la parola “amore” nei testi: il sentimento più tormentato dell’uomo è declinato in tutte le sue sfumature, da quella più poetica a quella più nevrotica. Oggi i Modà sono una delle band di riferimento più importanti della scena pop-rock italiana.

Sono Già Solo (2010)

Sono Già Solo è stato il singolo che ha lanciato i Modà nel panorama mainstream. Tra power pop e rock, è quasi una filastrocca ossessiva raccontata dal protagonista che vede sfuggire il proprio amore. Un flusso di pensieri che alterna rabbia e malinconia, con soluzioni di pianoforte inquietanti.

La Notte (2010)

Un brano energico, con Kekko Silvestre che canta la notte – appunto – come “una donna misteriosa” e come un rifugio, quel momento in cui il silenzio diventa l’occasione per dare voce ai propri pensieri.

Arriverà feat. Emma Marrone (2010)

Con Arriverà i Modà partecipano al Festival di Sanremo 2010 in duetto con Emma Marrone e arrivano al secondo posto dopo Chiamami Ancora Amore di Roberto Vecchioni. La canzone è un discorso di incoraggiamento tra amici.

Tappeto Di Fragole (2011)

Un momento difficoltà e la voglia di volare, il racconto affidato agli occhi di un visionario sognatore. Ecco Tappeto Di Fragole, una delle canzoni più amate dei Modà. Il brano è stato scritto da Roby Facchinetti ed è una delle più belle ballate della scena italiana.

Come Un Pittore feat. Jarapedepalo (2011)

Un padre racconta il mondo al figlio con tutta la dolcezza di un artista. Come Un Pittore, un feat. con gli Jarabedepalo, non può mancare tra le più belle canzoni dei Modà.

Continua a leggere su optimagazine.com